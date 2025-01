No AfD in Halle/Saale

Drei Demonstrationszüge gegen Weidels Wahlkampfauftakt

In Halle an der Saale versammeln sich tausende Antifaschisten in der Stadt in drei Demonstrationszügen gegen den Aufmarsch der AfD zu ihrem Wahlkampfauftakt am Rande der Stadt. Der wird geschützt von hunderten Polizisten, die bereits seit gestern begonnen hatten, Absperrungen und Wasserwerfer gegen die Demonstranten in Stellung zu bringen.

Von Frank Oettler