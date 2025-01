Gemeinsames Frühstück von ATIF, AGHF und MLPD in Frankfurt

Dann stellte die Direktkandidatin für den Wahlkreis Frankfurt I Nuran Cakmakli-Kraft in türkischer Sprache die Ziele, Forderungen und Kandidatengrundsätze der Internationalistischen Liste/MLPD vor. Emsige Übersetzer halfen, dass alle die Ausführungen verstanden. Sie klärte auf, dass es in Deutschland nicht möglich ist als Bündnis zu kandidieren. Die MLPD hat deshalb die Liste für das Internationalistische Bündnis geöffnet. Dann stellten sich noch der zweite Direktkandidat, Meik Schöpping, für den Wahlkreis Frankfurt II und die Direktkandidatin in Darmstadt Anna Schupp vor. Meik Schöpping ist parteilos und war humanitärer Nothelfer in der Seenotrettung in Lampedusa, auf Lesbos, auf Malta und in Libyen.

Auffallend in der Diskussion war die große Einigkeit in der Einschätzung der Weltkriegsgefahr und der weltweiten faschistischen Gefahr. Ebenso war Einigkeit darin, dass Migrantinnen und Migranten sich einbringen müssen in diesen Kampf in Deutschland und für den Sozialismus. Das machte auch ein Beitrag eines Migranten aus Nigeria deutlich, der anschaulich und bewegend über seine Flucht und den behördlichen Rassismus berichtete. Betont wurde von allen Rednerinnen und Rednern, dass auch, wenn wir uns nicht in allen Fragen einig sind, der Zusammenschluss die einzige Alternative ist.

Mitglieder von ATIF, ADHF und AGIF rufen zur Wahl der Internationalistischen Liste/MLPD auf

Der Vertreter der ATIF machte den Aufruf seiner Organisation bekannt am 23.2.25 die Internationalistische Liste/MLPD zu wählen. Er ordnete die Wahl in ihre Kampagne „Gegen Imperialismus und Faschismus – Steh auf, gewinne die Zukunft“ ein und führte aus, dass der vereinte Kampf gegen Faschismus, der durch Krieg, Rassismus und Armut genährt wird, heute wichtiger denn je ist und die Perspektive des Sozialismus braucht. Der Vertreter der ADHF rief ebenfalls zur Wahl der Internationalistischen Liste/MLPD für seine Organisation auf. Auch sie ordnen diese Unterstützung ein in ihre Kampagne „Gegen imperialistische Kriege! Erhebe den Kampf für den Sozialismus! Organisiere die Zukunft!“ Ein Mitglied von AGIF aus Darmstadt sagte, dass er zur Wahl von Anna Schupp und der Internationalistischen Liste/MLPD aufrufe.

Zum Schluss sagte Nuran, dass die Zusammenarbeit und das gegenseitige Vertrauen wächst durch solche gemeinsamen Veranstaltungen, durch den gemeinsamen Kampf und durch die praktische Unterstützung des Wahlkampfes. Die ATIF übergab die Einnahmen des Frühstücks für die Spendenkampagne in dem Wahlkampf in Höhe von 231,00 Euro und wird die Plakatierung unterstützen.