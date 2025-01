Keinen Fußbreit den Faschisten – nicht AfD in Deutschland, nicht Trump in den USA

Gingen bereits zur Vereidigung Trumps in den USA, speziell in der Hauptstadt Washington. D.C, Zehntausende auf die Straße, so sind es auch in Deutschland wieder Hunderttausende, die ein klares „Nein“ zu Rechtsentwicklung und zur akuten faschistischen Gefahr sagen.



Auf dieser Homepage sind täglich Termine und Treffpunkte von antifaschistischen Protesten und Aktionen zu finden.