Lissabon/Portugal

»Não nos encostem à parede« - Drängt uns nicht an die Wand

Am Samstag, den 11. Januar demonstrierten Tausende in Lissabon gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Polizeigewalt unter der Losung »Não nos encostem à parede« (Drängt uns nicht an die Wand).

Korrespondenz