Massenaufruhr in Pucheng

Die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der MLPD bietet am kommenden Mittwoch, dem 29. Januar, von 15 bis 17 Uhr einen zweistündigen Crash-Kurs für Kandidatinnen und Kandidaten zu Wahlkampfreden an. Er findet in Gelsenkirchen statt. Die Teilnahme ist entweder persönlich möglich oder als Videocall über Jitsi. Der Kurs wird durchgeführt von Lisa Gärtner. Eine Spendenbeitrag von 5 bis 10 Euro ist gerne gesehen, aber kein Muss. Ab 17:15 Uhr wird für 30 Minuten eine kurze Ausbildung für Moderatorinnen und Moderatoren angeschlossen. Wer teilnehmen möchte, kann sich an oeffentlichkeit@mlpd.de unter Angabe von Name und Wahlkreisnummer anmelden.