MLPD: Landeslisten in allen 16 Bundesländern zugelassen

Peter Weispfenning, Pressesprecher der MLPD, erklärt dazu:

„Noch vor einem Monat hatte der Bundeswahlausschuss allen Ernstes mehrheitlich die Parteieigenschaft der MLPD infrage stellt, angeblich weil ihr Vorstand nicht ‚handlungsfähig‘ sei. Ihre Handlungsfähigkeit hat die MLPD jetzt wieder unterstrichen. Fast 50.000 Unterstützungsunterschriften bundesweit wurden für die Wahlteilnahme gesammelt. Herzlichen Dank allen Unterstützerinnen und Unterstützern.

Wir hängen gerade im ganzen Land etwa 100.000 Wahlplakate auf, um dann am 1. Februar in eine dreiwöchige heiße Phase unseres Straßenwahlkampfs zu starten. Unsere Hauptlosung ‚Make socialism great again!‘ ist nach Trumps Amtsantritt besonders aktuell. Es ist eine Losung für gesellschaftlichen Fortschritt, statt zurück ins gesellschaftliche Mittelalter. Es ist eine Gegenlosung zu nationalistischen Slogans wie ‚Make America great again‘. Es ist eine Losung für eine Zukunft der Menschheit im echten Sozialismus.

Einen Schwerpunkt im Wahlkampf werden wir auf die antifaschistische Aufklärungsarbeit legen. Wir plakatieren wieder breit: ‚Wer AfD wählt, wählt Faschismus!‘. Ein Erfolg ist, dass es den faschistischen bzw. faschistoiden Parteien ‚Die Basis‘ und Werte-Union in einigen Bundesländern nicht gelungen ist, ihre Kandidatur durchzusetzen. Unsere Vertreterinnen und Vertreter in den Landes- und Kreiswahlausschüssen haben in den Ausschüssen gegen die Zulassung von faschistischen Parteien wie der AfD protestiert."

Vertreterinnen und Vertreter der Presse sind herzlich eingeladen zu den Wahlkampf-Auftaktveranstaltungen der MLPD am Samstag, 1. Februar 2025. Sie finden in Essen, Stuttgart, Hannover und Leipzig statt. Hier mehr Informationen: https://tinyurl.com/trb2e93e

In Essen startet um 12 Uhr vor dem Thyssen-Hochhaus eine Auftakt-Demo. Um 13 Uhr beginnt an der Porschekanzel die Wahlkampfkundgebung mit Gabi Fechtner, Spitzenkandidatin und MLPD-Vorsitzende, sowie Stefan Engel, Leiter des theoretischen Organs der MLPD. Überall sind Musikbands mit dabei und für das leibliche Wohl ist gesorgt.