Neues Feuer wütet bei Los Angeles

Während der Einsatz Tausender Feuerwehrleute in den vergangenen Tagen dazu geführt hat, dass die zwei Flächenbrände, die seit Wochen Häuser, Menschen und Wälder bei Los Angeles in Kalifornien (USA) vernichten, eingegrenzt werden konnten, ist jetzt ein neuer Großbrand in der Nähe der Großstadt aufgelodert. Während das „Eaton“-Feuer am Mittwoch zu 91 Prozent eingedämmt war und das „Palisades“-Feuer zu knapp 70 Prozent unter Kontrolle gebracht werden konnte, ist jetzt ca. 70 km nördlich von Los Angeles das sogenannte „Hughes“-Feuer ausgebrochen, das sich rasch ausbreitet. Die Flammen haben nach Feuerwehrangaben innerhalb weniger Stunden eine Fläche von mehr als 38 km² abgebrannt. 30.000 Menschen waren und sind aufgefordert, die Gefahrenzone zu verlassen. Bisher gibt es keine Berichte über abgebrannte Häuser. Die beiden erstgenannten Feuer hatten schon jetzt 15.000 Gebäude zerstört. Die Zahl der bisher bestätigten Todesfälle stieg auf 28.