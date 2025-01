Protest gegen Verhaftungen und Unterdrückung von revolutionären Sozialisten in der Türkei

Wir bringen unsere tiefe Besorgnis und Verurteilung über die jüngste Verhaftungswelle in der Türkei zum Ausdruck, die Teil einer von der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft eingeleiteten Untersuchung ist. Am 21. Januar 2025 wurden bei Polizeieinsätzen in İstanbul, İzmir, Ankara, Eskişehir, Yalova und Diyarbakır 34 revolutionäre Sozialisten verhaftet, darunter Schlüsselfiguren wie Hatice Deniz Aktaş, Ko-Vorsitzende der Sozialistischen Partei der Unterdrückten (ESP), Tanya Kara, Sprecherin der Sozialistischen Frauenversammlungen (SKM), und Berfin Polat, Ko-Vorsitzender der Sozialistischen Jugendvereinigung (SGDF).

Die verhafteten Sozialisten gaben vor Gericht starke Erklärungen ab, um den Kampf gegen den türkischen Faschismus fortzusetzen und zu verstärken.

Diese Verhaftungen und das anhaltende harte Vorgehen gegen politische Aktivisten, Sozialisten, Frauen und Jugendgruppen haben breite Proteste verschiedener politischer Parteien, zivilgesellschaftlicher Organisationen und Lobbygruppen ausgelöst. Die Verhaftung dieser Personen aufgrund ihrer antifaschistischen und sozialistischen Haltung ist ein weiteres Beispiel für Angriffe auf demokratische Rechte, einschließlich des Rechts auf freie Meinungsäußerung und das Recht auf Protest.

Mehrere Organisationen, darunter die Partei für Gleichheit und Demokratie (DEM), die Partei der Demokratischen Regionen (DBP) und die Revolutionäre Partei, haben diese Verhaftungen als Teil eines umfassenderen Versuchs des türkischen faschistischen Staates verurteilt, abweichende Meinungen zum Schweigen zu bringen und jede Form des Widerstands gegen seine Kriegspolitik zu unterdrücken. Diese Aktionen sind Teil einer andauernden faschistischen Politik, legitime politische Bewegungen zu kriminalisieren, mit dem Ziel, demokratische und revolutionäre Kräfte in der Türkei zu unterdrücken.

In Solidarität mit den Verhafteten rufen wir dazu auf, die internationale Solidarität in verschiedenen Formen zum Ausdruck zu bringen, wie z.B. in den sozialen Medien, in Erklärungen, in Verurteilungsschreiben an türkische Beamte, auf Kundgebungen usw., um die sofortige Freilassung der Sozialisten zu fordern.

Wir bitten Sie um Ihre Unterstützung an der Seite der politischen Aktivisten, Frauen, Jugendlichen und all derer, die weiterhin für eine gerechte, demokratische und sozialistische Zukunft kämpfen.