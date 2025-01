Spendet für die erweiterte Auflage des Plakats der Internationalistischen Liste/MLPD

Manch einer fragt sich vielleicht, warum, wo es doch jetzt ein Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und der Hamas gibt. Richtig und gut ist, dass endlich die hunderte LKWs, die an der Grenze blockiert waren, ihre Hilfsgüter zu den hungernden, frierenden, kranken und verletzen Menschen in den Gaza-Streifen bringen können.Richtig und gut ist auch, dass langsam israelische Geiseln von der Hamas freigelassen werden, wenn auch noch wenige bisher.

Allerdings ist das nicht Ergebnis der Diplomatie, wie Bundesaußenministerin Annalena Baerbock am 15. Januar erklärte. Frau Baerbock hat stets dafür gesorgt, dass deutsche Waffenlieferungen an Israel nicht ins Stocken kamen. Das Abkommen ist ein Erfolg des Widerstands des palästinensischen Volks, des anhaltenden Protests gegen die Kriegspolitik in Israel und der breiten internationalen Solidaritätsbewegung.

Bei aller Erleichterung über die momentane Situation ist Wachsamkeit geboten. Die Losung „Stoppt den Völkermord im Gaza!“ hat nichts an Bedeutung eingebüßt. Deshalb soll das Plakat breiter aufgehängt werden, besonders in den Zentren der Protest- und Solidaritätbewegung. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal der Internationalistischen Liste/MLPD. Jede und Jeder, egal, ob wahlberechtigt oder nicht, kann mithelfen, die Plakate aufzuhängen und sie durch eine Spende mitfinanzieren. Mit 2,50 euro für ein Plakat seid ihr dabei, mit 20 Euro finanziert man zehn Plakate!

Spenden nimmt gerne jede Parteigruppe der MLPD entgegen, oder Überweisung an das Spendenkonto der MLPD bei der GLS-Gemeinschaftsbank: IBAN DE76 4306 0967 4053 3530 00