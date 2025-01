Trump und die KI: 500 Milliarden für Stargate?

Das dazu benötigte Infrastruktur-Projekt soll den Namen Stargate erhalten. Heute ließ er wissen, dass zunächst 100 Milliarden US-Dollar in das neue Gemeinschaftsunternehmen Stargate gesteckt werden sollen. Anschließend soll das Geld dann in ein neues Rechenzentrum für KI investiert werden. Beteiligt an diesem Infrastruktur-Projekt sind die drei Unternehmen OpenAI - bekannt durch ChatGPT - der Technologie-Konzern Softbank aus Japan und das US-Monopol Oracle.

Was aber ist der Sinn der „kolossalen Datenzentren“?

Vor allem wird von den beteiligten Firmen die angebliche Gemeinnützigkeit betont. So erklärt OpenAI auf X, das Projekt solle die Re-Industrialisierung der USA unterstützen. Wie Trump und sein Gruselkabinett das mittels Künstliche Intelligenz schaffen wollen, bleibt aktuell ihr Geheimnis. Der Gründer von Oracle, Larry Ellison, erklärt, dass KI das Gesundheitswesen bei der Auswertung von Patientendaten verbessern werde. Krankheiten sollen besser bekämpft werden können, etc.

Nun ist KI wirklich eine beachtenswerte Entwicklung, die unter sozialistischen Bedingungen fantastische Möglichkeiten für das Wohlergehen der werktätigen Massen möglich machen können. Nun sind wir aber nicht im Sozialismus, sondern in den USA des Faschisten Donald Trump. So erklärt OpenAI dankenswert offen: Das Projekt werde „auch eine strategische Fähigkeit zum Schutz der nationalen Sicherheit Amerikas und seiner Verbündeten bieten“.

Unter anderem darauf läuft es nämlich hinaus: Trump will die USA auch im militärischen Bereich „great“ machen. Waffensysteme, die mittels KI funktionieren, dürften zukünftig einen unschlagbaren Vorteil gegenüber konventionell programmierten Waffen und Massenvernichtungswaffen haben. Das Projekt dient – wie im Imperialismus auch nicht anders möglich - also erst einmal dem Ziel, den US-Monopolen uneingeschränkten Zugriff auf die Rohstoffe und geostrategische Plätze der Welt zu sichern.

Dazu kommt der Vorteil im zwischenimperialistischen Handelskrieg, den Trump sich von den Investitionen in die KI verspricht. Der Konkurrent China ist in Sachen Künstliche Intelligenz noch nicht so weit, wie die US-amerikanischen Tech-Monopole. Hier will Trump dem US-Imperialismus seine Spitzenposition nicht nur wahren, sondern diese auch noch ausbaue

Dass sich Trump und sein Klüngel in der Frage aber offensichtlich noch nicht ganz einig sind, zeigt sich an Kommentaren seines Beraters Elon Musk, der ebenfalls auf X den Wert des Investments infrage stellt. So schreibt Musk, dass die beteiligten Konzerne das Geld dafür gar nicht hätten. So habe Softbank weit weniger als 10 Milliarden US-Dollar sicher. Tatsächlich sind 500 Milliarden US-Dollar eine Riesensumme.Vermutlich werden auf die US-amerikanischen Steuerzahler Abgaben in bisher nicht gekannter Höhe zukommen .

Ob Stargate ein ähnlicher Reinfall wird, wie das von Ronald Reagan 1983 offiziell angeordnete SDI-Projekt, nachdem sowjetische Interkontinentalraketen vom Weltraum aus abgeschossen werden sollten, bleibt abzuwarten. Vorsicht und genaue Beobachtung sind aber – wie bei allem, was Trump anordnet – das Gebot der Stunde!

