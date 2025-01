Verdoppelung der Drogentoten in zehn Jahren

Der Konsum harter Drogen wie Kokain, Crack und Fentanyl sei gestiegen. Kokain konsumierten mehr als doppelt so viele Menschen, wie vor wenigen Jahren. Die Zahl der Drogentoten in Deutschland habe sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt.



2023 war mit 2227 Fällen ein Rekord. Wurden 2017 noch acht Tonnen Kokain durch die Polizei sichergestellt, waren es 2023 schon 43 Tonnen. Es ist richtig, wenn der Drogenbeauftragte der Bundesregierung fordert, dagegen entschlossener vorzugehen. Dann müsste er aber die Legalisierung von von Cannabis kritisieren. Die Legalisierung verharmlost die Droge und senkt die Hemmschwelle für ihren Konsum.