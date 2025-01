Westdeutsche Zeitung berichtet über Direktkandidat Christoph Gärtner

Am Samstag, den 11. Januar demonstrierten Tausende in Lissabon gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Polizeigewalt unter der Losung »Não nos encostem à parede« (Drängt uns nicht an die Wand). Die Demonstration war die Reaktion auf eine üble Polizeiaktion im Dezember, wo Dutzende Menschen, hauptsächlich afrikanischer und asiatischer Herkunft unter dem Vorwand der »Erhöhung der Sicherheit« an die Wand gestellt und von den Polizisten öffentlich durchsucht wurden. Gegen diesen Versuch einer Masseneinschüchterung hatten nun zahlreiche migrantische Organisationen zusammen mit der Anti-Rassismus-Bewegung aufgerufen. An der Demo beteiligten sich viele Portugiesen und weitere Nationalitäten aus allen Kontinenten. Die faschistische Partei Chega rief selben Tag zu einer Demo zur Unterstützung der Polizei auf.