Wie kann ich den Online Wahlkampf der MLPD unterstützen?

Neue Wahlwebseite und Umkreissuche

Auf der neuen Wahlkampfseite www.mlpd.de/bundestagswahl findet Ihr unsere wichtigsten Themen und natürlich alle unsere Kandidatinnen und Kandidaten zur Bundestagswahl. Wer den Wahlkampf unterstützen will, kann sich hier direkt eintragen.

Dazu haben wir eine neue Umkreissuche erstellt. Hier könnt ihr euch anhand eurer Postleitzahl Termine und Kontaktadressen in eurer Umgebung anzeigen lassen. Sollte eure Veranstaltung in der Umgebung fehlen, gebt am besten eine Info an die entsprechende Kontaktadresse. Nur wenn die Termine online verfügbar sind, können uns die Menschen auch über das Internet hinaus persönlich treffen.

Spenden für den Online Wahlkampf

Der größte Teil der Internetarbeit der MLPD wird ehrenamtlich geleistet. Aber auch das ist nicht bei allen Aktivitäten möglich.