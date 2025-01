Serbien

24 Stunden Blockade - Ministerpräsident tritt zurück

Zehntausende legen am Montag um 10 Uhr in Belgrad ein Autobahnkreuz lahm. Es ist die „Autokomanda“, der wichtigste Verkehrsknotenpunkt, der die Autobahn Belgrad-Zagreb und das Umland von Belgrad mit Auf- und Abfahrten an Serbiens Hauptstadt anbindet.

Von nd / ffz