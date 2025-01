AfD – Partei der kleinen Leute? Von Wegen!

Kurz vor der Bundestagswahl bekommt die AfD eine Großspende im Wert von 1,5 Millionen Euro. Der Spender ist Winfried Stöcker; bekannt ist er durch seine illegale Impfaktion während der Corona-Pandemie. Dort impfte er Menschen mit einem von ihm entwickelten und nicht zugelassenen Impfstoff und wurde daraufhin zu einer Geldstrafe in Höhe einer Viertelmillion Euro verurteilt.



Was seinen Charakter aber viel mehr zum Ausdruck bringt, ist die Tatsache, dass er sein Büro mit Tellern "schmückt", die mit Hakenkreuzen und dem Spruch „Treue ist das Mark der Ehre“ "verziert" sind. Der Spruch ist eine Abwandlung der verbotenen SS-Parole „Meine Ehre heißt Treue“ und wird heute von faschistischen Organisationen verwendet. Außerdem hielt er schon mehrmals Reden, in denen er sexistische und rassistische Äußerungen tätigte. Also ein durch und durch offen faschistischer Typ mit viel zu viel Geld.



Und von so jemandem lässt sich die AfD finanzieren und steht dazu! Die AfD ist eine Partei der Monopole und der Superreichen und arbeitet mit Faschisten auf der ganzen Welt zusammen.

Am 26. Januar berichtete die thüringische Lokalzeitung OTZ über eine Spende von fast 1 Million Euro an die AfD. Die Spende kam von einem gewissen Horst Jan Winter, Aufsichtsrat in der Böttcher AG, einem Versandhandel für Büro-Artikel, aus Jena ist. Bei uns in Jena hat die Böttcher AG mit recht einen schlechten Ruf und wird als “Knochenmühle” bezeichnet. Die Kollegen an den Fließbändern werden zu immer schnellerer Arbeit angetrieben und permanent von Kameras überwacht. Ehemalige Kollegen sagen: „Zehn Jahre Böttcher, danach bist du im Arsch.” Geld, was durch die unmenschlichen Arbeitsbedingungen aus der Belegschaft herausgepresst wurde, wird nun an die faschistische AfD gegeben, damit diese ihre unmenschliche Politik umsetzen kann. Der Vorstandsvorsitzende Udo Böttcher hat erst jüngst Alice Weidel auf Facebook für ihre Rede auf dem Parteitag gelobt.

Wer den Kampf gegen die AfD unterstützen will, liegt mit einer Spende an den Jugendverband REBELL genau richtig! Unterstützt unsere antifaschistische Arbeit, mit der wir jetzt im Bundestagswahlkampf erst recht in die Offensive gehen. Wir überzeugen unter der Jugend: Wer AfD wählt, wählt Faschismus! Wer den Faschismus der AfD bekämpfen will, muss bei MLPD und REBELL mitmachen!

Wer das richtig findet und unterstützen will, kann gerne Spenden unter:

Jugendverband Rebell

IBAN: DE30 4205 0001 0130 0620 65

BIC: WELADED1GEK

Sparkasse Gelsenkirchen