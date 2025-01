Befreiung des KZ Auschwitz durch die sozialistische Rote Armee

Der Zweite Weltkrieg hatte im September 1939 mit dem Überfall Deutschlands auf Polen begonnen. Am 22. April 1940 hatte der Reichsführer SS Heinrich Himmler im besetzten Polen den Bau des zwischen Kraków und Katowice gelegenen Konzentrationslagers angeordnet. Bereits am 14. Juni trafen die ersten polnischen Häftlinge ein. Das Lager sollte der weiteren Kriegsführung der Nazis dienen: Ende 1940 begann das Unternehmen IG Farben, damals der größte Chemiekonzern der Welt, dazu mit dem Bau eines neuen Werks für synthetisches Benzin und Gummi, das mit Zwangsarbeitern aus dem KZ betrieben wurde.

Nach dem Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941 wurde Auschwitz zum größten Massenvernichtungslager des deutschen Faschismus. Bis Oktober 1941 wurden bereits 10 000 sowjetische Kriegsgefangene eingeliefert, die als "Untermenschen" vernichtet werden sollten. An ihnen fanden die ersten Versuche mit dem Giftgas Zyklon B statt. Dem Beschluss der Nazis zur Ausrottung der Juden folgten seit 1942 Massentransporte aus der Slowakei, Frankreich und danach aus allen von den Nazis besetzten Ländern. Der große jüdische Bevölkerungsanteil des Hitler-Verbündeten Ungarn wurde so gut wie vollständig nach Auschwitz deportiert. Insgesamt 1,1 Millionen Menschen wurden dort ermordet, rund 900 000 kamen unmittelbar nach ihrer Ankunft in die Gaskammern, etwa 200 000 starben durch Krankheiten, Misshandlungen und Unterernährung.

Bereits im Juli 1944 hatte die Rote Armee das Vernichtungslager Majdanek/Lublin befreit, doch wurde der Weltöffentlichkeit dadurch noch nicht klar, welches ungeheure Ausmaß die faschistischen Verbrechen besaßen. Die Sommeroffensive der Roten Armee zwang die Nazis 1944, die Auflösung von Auschwitz vorzubereiten, seit August begannen Häftlingstransporte ins Innere des Deutschen Reiches. "Im Lager bestand eine internationale antifaschistische Organisation der Widerstandsbewegung, die ... Dokumente über die Verbrechen der SS sammelte und sie heimlich nach außen beförderte, Fluchten aus dem Lager vorbereitete und durchführte, ideologische Aufklärungsaktionen leitete ... und sich für eine bewaffnete Selbstverteidigung vorbereitete. Am 7. 10. 1944 veranstalteten die Verschwörergruppen des Sonderkommandos eine bewaffnete Revolte gegen die SS." 1 Am 27. Januar 1945 erreichten die sowjetischen Truppen das KZ und konnten die verbliebenen etwa 66 000 Häftlinge befreien.

Der in Auschwitz industriell betriebene Massenmord an Juden hat es zum Symbol des Holocaust gemacht, eines Ausdrucks der Verbrechen des faschistischen deutschen Imperialismus. Der Tag der Befreiung war und bleibt ein Symbol der Großtaten der siegreichen sozialistischen Sowjetunion, die die Menschheit vom Faschismus erlöste!