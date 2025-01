Bundestagswahl: „Das hat richtig Spaß gemacht“

Dabei haben sich eine Reihe Kollegen als wirklich mutig und entschlossen gezeigt. Wenn man so durch dick und dünn geht, entstehen echte Freundschaften. Wir haben auch zusammen gefeiert und über Bücher diskutiert und vieles mehr.



Für den Wahlkampf haben jetzt drei Kollegen beim Plakatieren für die Internationalistische Liste / MLPD mitangepackt. Freitag nach der Frühschicht auf die Leiter im Stadtteil. Es wurde viel gelacht. Den Passanten haben wir zugerufen: „Bist du gegen die AfD? Dann musst du uns unterstützen!“. Es entstanden gute Diskussionen. Einmal wurden wir von jemandem von der AfD angeblafft. Aber wir sind ja auch nicht auf den Mund gefallen. Der hat seine Antwort gekriegt.



Ein anderer Kollege ruft Sonntag früh an. Ob wir wirklich plakatieren, es sind doch drei Grad Minus? Ich sage: „Ja, klar“. Er: „Ach so, na dann bis gleich!“. Und siehe da, die Sonne kommt raus. Am Ende sagt er: „Ich hab das ja aus Überzeugung gemacht. Aber jetzt muss ich sagen, das hat richtig Spaß gemacht!“ Bevor wir auseinandergehen , noch ein Selfie mit Plakat.