Der Weg nach Auschwitz begann in München

Hitler und seine Helfershelfer gründeten am 20. Februar 1920 im München der Weimarer Republik die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP), deren Programm und Ideologie von radikalem Antisemitismus und Nationalismus sowie der Ablehnung von Demokratie und Marxismus bestimmt war. Am Abend des 24. Februar 1920 erfolgte im Münchner Hofbräuhaus die öffentliche Bekanntgabe der neuen Partei durch Umbenennung der Deutschen Arbeiterpartei(DAP) in Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP). An jenem Abend veröffentlichte die NSDAP ihr Parteiprogramm mit den Hauptpunkten „Entzug der deutschen Staatsbürgerschaft von Juden“ und „Stärkung der Volksgemeinschaft“.

Die ersten Konzentrationslager

Am 6. November 1932 fand innerhalb eines Jahres die zweite Reichstagswahl, nach Auflösung des Reichtstags durch Paul von Hindenburg, statt. Der neue Reichstag ernannte Hitler am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler. Bereits am 1. Februar wurde das Parlament aufgelöst und es folgten am 28. Februar die Verordnung des Reichspräsidenten Hindenburg „zum Schutz von Volk und Staat“ sowie am 24. März das Ermächtigungsgesetz. Jetzt konnten auch Parlamentarier ohne Gerichtsverfahren in Konzentrationslager eingesperrt und gefoltert werden - 96 von ihnen wurden ermordet. Im selben Jahr wurden bereits die ersten Konzentrationslager geschaffen. So in Sachsenburg bei Frankenberg/Sachsen. Ab Sommer 1934 übernahm hier die SS das Lager, wo nach dem Vorbild des KZ Dachau bis zu 1400 Gefangenen arbeiten mussten. Ab 1935 galt die Prügelstrafe bei Verstößen gegen die Lagerordnung.

Vom Konzentrations- zum Vernichtungslager

Am 1. September 1939 erfolgte der Überfall Deutschlands auf Polen und bereits Ende Oktober wurde das im sogenannten "Oststreifen" liegende Oświęcim Oberschlesien angegliedert und damit reichsdeutsches Territorium. Jetzt begann die zielgerichtete und systematische Umwandlung eines Zentrums jüdischen Lebens in eine Stätte des Massenmordes. Die „Haupttreuhandstelle Ost“ raubte den jüdischen Besitz zum "Wohle" des Reiches und seiner Günstlinge. Noch ehe Rudolf Skaletz als Amtskommissar den polnischen Bürgermeister ablöste, war aus Oświęcim Ausschwitz geworden.

Am 1. Mai 1940 begab sich der zum Lagerkommandanten ernannte Rudolf Höß nach Auschwitz und begann mit der Errichtung des größten deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagers. In der Folge wurden Gefangene aus ganz Europa per Bahn in das KZ Auschwitz deportiert. Etwa 90 % waren Juden. Die Herkunftsländer waren hauptsächlich Belgien, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Italien, Jugoslawien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Polen, Rumänien, Sowjetunion, Tschechoslowakei und Ungarn.

In Auschwitz fand im Zuge des Holocaust (auch Shoah genannt) ein systematischer und fabrikmäßiger Mord an europäischen Juden statt, aber auch andere durch das NS-Regime verfolgte Gruppen wurden dort eingesperrt und ermordet. Bis zu 1,5 Millionen Kinder, Frauen und Männer wurden in diesem gewaltigen Vernichtungslager ermordet. Die genaue Opferzahl konnte nicht ermittelt werden. Heute vor 80 Jahren, am 27. Januar 1945, befreite die von Osten vorrückende Rote Armee die Überlebenden des Lagerkomplexes.