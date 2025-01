Zehntausende Menschen im ganzen Land schlossen sich am Sonntag in verschiedenen australischen Städten den Protesten zur Unterstützung von Aborigine-Gruppen an, die den "Australia Day" nicht als Grund zur Freude ansehen. Schon im Vorfeld des australischen Nationalfeiertags wurden zwei Statuen demoliert, die den Invasionstag symbolisieren: Eine Statue des Kolonisten John Batman, dem Gründer der zweitgrößten Stadt des Landes, der an der Ermordung von Ureinwohnern beteiligt war, wurde in zwei Hälften gesägt, während ein Denkmal, das an australische Soldaten im Ersten Weltkrieg erinnert, mit roter Farbe und den Worten "Land zurück" bemalt wurde. Der australische Nationalfeiertag am 26. Januar ist für viele australische Ureinwohner nur der "Invasion Day", denn er markiert den Tag der Landung von Kapitän Arthur Phillip in der Bucht von Sydney und den Beginn der Kolonialisierung des Landes durch die Briten. Bis heute müssen sie um ihre Rechte kämpfen.