Kandidatenbefragung

Meik Schöpping: Fluchtursachen bekämpfen und nicht die Flüchtlinge!

Der Freundeskreis Flüchtlingssolidarität in Solidarität International sowie einige Trägerorganisationen im Internationalistischen Bündnis in Frankfurt am Main unterstützen den Flüchtlingsaktivisten Meik Schöpping bei den Bundestagswahlen.

Freundeskreis Flüchtlingssolidarität