Frankreich: Erklärung ruft zur Zusammenarbeit auf

Liebe Freunde von der Einheitsfront, wir haben am Aktionstag der Einheitsfront zur Amtseinführung von Donald Trump am 20. Januar eine Erklärung in unserer antirassistischen und antifaschistischen Koordinierung initiiert, die breit in Frankreich verschickt wurde.



Die wachsende faschistische Gefahr muss Anlass sein, unsere Kämpfe gegenseitig zu stärken und gegen den gemeinsamen Feind, den Kapitalismus und Imperialismus, zu richten. Die Erklärung ruft zum Zusammenschluss auf und konkret zum Januar-Wochenende, wo sich mehrere kämpferische Kräfte auf nationaler Ebene treffen, um die Perspektive unserer Kämpfe zu diskutieren. Die UPML¹ und Einheitsfront werden vertreten sein.