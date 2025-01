Noch drei Tage bis zur Karnevalsfeier: Wir feiern, bis der Ruhrpott wackelt!

Nach einer Umfrage bei Freundinnen und Freunden wird schon kräftig gewerkelt, bestellt, genäht und die Ideenwerkstatt läuft bei manchen auf Hochtouren. Als was kann ich gehen? Was wird schön aussehen? Womit können wir den Kostümwettbewerb gewinnen?



Manche haben aber auch keine Lust, sich zu verkleiden oder sagen: "Ich bin kein Karnevalist!". Niemand muss sich zu dieser Karnevalsfeier verkleiden. Aber schöner ist es natürlich. Und: Ob ihr allerdings so den Kostümwettbewerb gewinnt, das vermag ich so nicht vorherzusagen.



Die große Karnevalsfeier wird zum zweiten Male im Kultursaal der Horster Mitte stattfinden und wir freuen uns auf ein spritziges Programm mit der Liveband Phine Knipp aus Bonn, mit DJ Ralf, der uns mit bekannten Karnevalshits einheizen wird. Wir freuen uns auf eine lustige Kostümprämierung und ein vielfältiges Rahmenprogramm mit deftiger Verpflegung in Form von Grillhähnchen, Pommes, mit oder ohne Schranke und einem reichhaltigen Getränkeangebot. Ihr könnt euch zur Erinnerung an dieses schöne Fest in euren fantasievollen Kostümen zusammen mit euren Freundinnen, Kollegen etc. in der Fotobox ablichten lassen und nehmt dieses schöne Foto mit nach Hause. Als besonderen Gaumenschmaus zaubert der Jugendverband REBELL Getränke mit und ohne Alkohol an der Cocktailbar.

Wann und wo?

Die Feier startet um 19 Uhr im Kultursaal Horster Mitte, Schmalhorststr.1a, 45899 Gelsenkirchen. Der Eintritt an der Abendkasse beträgt 15 Euro Vollverdiener / 12 Euro ermäßigt (Schüler, Studenten, Arbeitslose, Geringverdiener)

Hier gibts den Flyer zur Karnevalsparty