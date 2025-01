Ho Chi Minh Stadt: Arbeiter der Abfallwirtschaft streiken

Der genaue Ort der Auftaktdemo am 1. Februar ist am ThyssenKruppHauptquartier, Altendorfer Straße 104 in Essen vor dem Tiegelgußdenkmal. Das findet man auch in google maps oder an der Straßenbahnhaltestelle "Hauptquartier". Parken kann man in der ThyssenKrupp-Allee oder in der Westendstraße. Die Auftaktdemo beginnt um 12:00 Uhr und dauert 60 Minuten - hin zur Porschekanzel, wo um 13:00 Uhr die Kundgebung zum Wahlkampfauftakt und das Programm beginnt. Für die, die nicht mitdemonstrieren können oder möchten: Um 12:00 Uhr beginnt schon das Warm-up Programm auf der Porschekanzel. Unter anderem mit der Band "Gehörwäsche". Mit der Musik, Heißgetränken, Feuertonnen werden wir ordentlich einheizen, doch bringt bitte für die Sitzbänke und für euch Kissen oder Decken mit.