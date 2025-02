Infostand mit Protestaktion gegen die ARD-Werbesendung für AfD-Kandidaten

Wir verbanden das mit einer Unterschriftensammlung gegen das Werbefilmchen, das die ARD-Tagesthemen am 30.01. für den AfD-Kandidaten Reil gemacht hatten (rf-news berichtete, siehe hier). Wie sehr die Menschen von den Ereignissen der letzten Tage aufgewühlt sind und welch eine dreiste Manipulation es ist, wenn der Herr Reil vor der ARD-Kamera allen Ernstes und ohne Gegenmeinung behaupten darf, der ganze Essener Norden sei für die AfD, konnte man an den insgesamt sechs Kontakten ablesen, die wir in dieser kurzen Zeit gewonnen haben. Wir wollten gerade Schluss machen, als uns noch einmal die Diskussion mit einer kleinen Menschentraube aufhielt, in der sich zeigte, wie viel Klärungsbedarf in vielen Fragen noch besteht.