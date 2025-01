Hallo, Genossen der MLPD, die internationale Solidarität ist unerlässlich für die Stärkung der revolutionären Ideen und der jeweiligen Kämpfe, die von den Organisationen in jedem Land geführt werden. In dieser Überzeugung werden wir immer bereit sein, unsere solidarischen Verbindungen zu denjenigen zu erweitern, die sie zum gegebenen Zeitpunkt brauchen. In brüderlicher Umarmung.