Livestream mit dem Seenotretter Meik Schöpping

Das kann auch gut gemeinsam organisiert werden. Ladet Flüchtlinge, die ihr kennt, Freundinnen und Freunde, Nachbarinnen und Nachbarn und Arbeitskolleginnen wie auch Arbeitskollegen zum gemeinsamen Schauen des Livestreams ein.



Wer in Frankfurt oder in der Nähe kommt, kann gerne auch vor Ort live teilnehmen. Die Veranstaltung findet um 18 Uhr in der Frankenallee 152 statt. Alle, die gegen diese massive Rechtsentwicklung in – aber nicht nur – der Flüchtlingspolitik und gegen die jetzt akut verschärfte faschistische Gefahr aktiv sind oder werden wollen, für die ist diese Veranstaltung genau das Richtige!



Es ist eine Veranstaltung des überparteilichen Freundeskreises Flüchtlingssolidarität in Solidarität International, der entsprechend seinem Charakter keine allgemeine Wahlempfehlung für eine Partei gibt, aber sich völlig zu Recht in den Bundestagswahlkampf einschaltet und mit Kandidaten und Kräften zusammenarbeitet, die für eine fortschrittliche Flüchtlingspolitik stehen. Im Europawahlkampf im Juni 2024 hatte er Carola Rackete, Kandidatin für die Linke, Monika Gärtner-Engel für die Internationalistische Liste / MLPD und Erik Marquardt, Europaabgeordneter der Grünen als Verbündete für die Geflüchteten unterstützt.



Am Freitag, 31. Januar, hat der Freundeskreis Flüchtlingssolidarität in SI den parteilosen Meik Schöpping zur Kandidatenbefragung eingeladen. Der zivile Seenotretter war jahrelang u. a. für Sea Watch, Jugend Rettet und auf der letzten Mission der Juventa aktiv. Er kandidiert als Direktkandidat im Wahlkreis 182 / Frankfurt II und auf der Landesliste Hessen der Internationalistischen Liste / MLPD. Nach der Kandidatenbefragung durch den Freundeskreis Flüchtlingssolidarität in SI gibt es die Gelegenheit, Fragen und Diskussionsbeiträge zu bringen.

Hier gibt es den Link zum Livestream von der Veranstaltung mit Meik Schöpping in Frankfurt am Main