Monika Gärtner-Engel: „Free Gaza - Solidarität mit dem palästinensischen Befreiungskampf“

Er trägt den Titel: „Free Gaza - Solidarität mit dem palästinensischen Befreiungskampf“ und wird Kultur, Infos zum Solidarpakt der ICOR mit der Al–Awda Health Community Association, Infos zur Lage in Nahost und zu Perspektiven des palästinensischen Befreiungskampfs bieten.

Dazu schreiben die Veranstalter, Monika Gärtner-Engel, die MLPD Baden-Württemberg und das ABZ-Süd:

„Die ICOR würdigt den todesmutigen, selbstlosen Einsatz der Al–Awda Health Community Association für die Bevölkerung in Gaza und möchte diesen stärken. Und sie will gegenüber den Menschen, insbesondere auch den Frauen und Kindern, zum Ausdruck bringen: 'Ihr seid nicht alleine, sondern mit der ICOR stehen Menschen auf der ganzen Welt an eurer Seite.' Zunächst sollen die Spenden als Akuthilfe dienen. Später sind die Weichen gestellt für einen künftigen Krankenhausbau der ICOR in Gaza."

Wann und wo?

Der Benefizabend findet am Samstag, 1. Februar, ab 18 Uhr, im ABZ-Süd, Bruckwiesenweg 10, Stuttgart-Untertürkheim, statt. Der Einlass ist ab 17 Uhr. Der Eintritt beträgt vier Euro, ermäßigt zwei Euro.