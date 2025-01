Montagsaktion Zollernalb am 3. Februar

Über der US-amerikanischen Hauptstadt Washington ist ein Flugzeug mit einem Militärhelikopter kollidiert. Die Passagiermaschine des Typs „Bombardier CRJ 1700“ der US-amerikanischen Fluglinie American Airlines war laut bisherigen Angaben mit 64 Menschen besetzt. Laut US-Medien waren wohl mehrere Eiskunstläufer, Trainer und deren Angehörige an Bord. Sie sollen auf der Rückreise von einem Trainingslager in Wichita gewesen sein. Der US-Militärhubschrauber vom Typ „Sikorsky H-60 – Blackhawk“ sei mit drei Soldaten besetzt gewesen und soll auf einem Trainingsflug gewesen sein. Laut Luftfahrtexperten handelt es sich um das schwerste Flugzeugunglück in den USA seit fast 16 Jahren. Das FBI ermittelt. Bisher sind offenbar 18 Leichen geborgen worden. Offizielle Zahlen zu möglichen Opfern gibt es aber bislang nicht. Aufgrund starken Winds, Kälte und Eis auf dem Wasser des Potomac River, in den das Flugzeug gestürzt ist, sinken die Chancen, Überlebende zu finden, allerdings minütlich.