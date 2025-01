Neujahrsempfang in Düsseldorf: Mit Optimismus ins neue Jahr

In ihrer kurzen Ansprache berichteten die Direktkandidatinnen der MLPD aus Dortmund und Düsseldorf, Sarah Rißman und Daniela Maus, mit berechtigtem Stolz davon, wie der Landesverband der MLPD aktiv mitarbeitete, die bundesweite Kandidatur der MLPD in allen 16 Bundesländern gegen bürokratische Schikanen und heftige politische Widerstände durchzusetzen.

Düsseldorfer Rebellen warben für die Stärkung des antifaschistischen Kampfs mit einer geplanten Großdemonstration in Düsseldorf, aber auch mit dem rebellischen Musikfestival, das dieses Jahr im Ruhrgebiet stattfinden wird. Und sie kündigten an, dass zukünftig auch das gemeinsame Feiern nicht zu kurz kommt. Dafür wollen sie mit Arbeitseinsätzen die notwendigen Voraussetzungen schaffen.

Vor allem ging es aber um die Herausforderungen des Jahres 2025: Große Konzerne wie ThyssenKrupp, Volkswagen, Ford und andere versuchen sich weiterhin in einem Generalangriff auf Arbeitsplätze, Löhne und Arbeiterrechte. Denn vor allem die Arbeiter sollen die Krisenlasten tragen. Begeistert sangen die Besucher das Lied vom Kampf der Rheinhausener Stahlarbeiter mit, ist doch die MLPD aufs engste mit den Kämpfen der Arbeiter verbunden.

International nimmt mit der Wahl des Faschisten Donald Trump zum US-Präsidenten die Vorbereitung eines Dritten Weltkriegs weiter an Fahrt auf und die faschistische Entwicklung zeigt ihr bedrohliches Angesicht. Das sind gute Gründe für eine notwendige gesellschaftliche Alternative: „Make socialism great again“ ist deswegen zu Recht unsere zentrale Losung im Wahlkampf, die einen Ausweg aus der drohenden barbarischen Entwicklung weist. Die heiße Wahlkampfphase beginnt am 1. Februar in Essen mit einer Demonstration und der Auftaktkundgebung mit der MLPD-Vorsitzenden Gabi Fechtner.

Darauf den Blick unseres Landesverbands zu richten, dafür war der Neujahrsempfang mit seiner Rede, mit Kultur und einem gemütlichem Ausklang ein gelungener Auftakt.