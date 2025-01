Die Palästinensische Unabhängige Initiative für die deutschen Wahlen betont, dass die MLPD in den kommenden deutschen Wahlen Unterstützung und Solidarität verdient. Diese Partei zeichnet sich durch ihre konsequente und prinzipientreue Haltung in der Unterstützung der Rechte des palästinensischen Volkes aus. Sie gehörte zu den ersten Parteien, die ihre tiefgehende Unterstützung für Palästina und dessen Volk zeigten und immer wieder ihren entschiedenen Widerstand gegen den israelischen Krieg gegen das palästinensische Volk zum Ausdruck brachten.



Die MLPD verdient Anerkennung für mehrere offizielle Positionen, die sie in der Unterstützung Palästinas eingenommen hat. Sie nahm an zahlreichen Aktivitäten und Veranstaltungen teil, die darauf abzielten, auf das Leid des palästinensischen Volkes aufmerksam zu machen und Druck für Gerechtigkeit für Palästina auszuüben. Zudem vertritt die Partei eine entschlossene Haltung gegen die israelische Besatzung und fordert die Umsetzung von Gerechtigkeit in der palästinensischen Frage. Sie betont weiterhin das Recht des palästinensischen Volkes auf Selbstbestimmung und die Rückgewinnung seiner legitimen Rechte.



Die Palästinensische Unabhängige Initiative für die deutschen Wahlen ruft dazu auf, diese Partei und alle Parteien zu unterstützen, die eine Position vertreten, die das palästinensische Recht unterstützt und sich für Gerechtigkeit und Frieden in der Region einsetzt. Dies ist Teil unserer Verantwortung als Palästinenser, unsere Stimmen zu stärken, die für unsere Rechte und unsere gerechte Sache eintreten.

Die Palästinensische Unabhängige Initiative für die deutschen Wahlen

Berlin, 31. Januar 2025