Prominente warnen in Offenem Brief vor Zusammenarbeit mit der AfD

So demonstrierten und demonstrieren regelmäßig Menschen – insgesamt waren es Zehntausende – auf den Straßen und Plätzen in verschiedenen Städten, vor der CDU-Bundeszentrale in Berlin etc. Doch auch Prominente melden sich zu Wort und kritisieren die Zusammenarbeit des Ultrareaktionärs Merz mit den Faschisten von der AfD.



So haben Hunderte Prominente aus Kunst, Kultur, Ausbildung und öffentlichem Leben die Abgeordneten der Union, der FDP und des BSW aufgefordert, eine weitere Zusammenarbeit mit der AfD zu unterlassen. Unter anderem werden sie in dem Offenen Brief zitiert: "Stellen Sie sich gegen den Entwurf oder bleiben Sie der Abstimmung fern". Zu den Erstunterzeichnerinnen und Erstunterzeichnern gehören unter anderem die Schauspielerin Karoline Herfurth, der Punk-Musiker Bela B. und der Schauspieler Daniel Brühl. Der Offene Brief kann hier gelesen werden.