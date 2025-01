"Seriöses Nachrichtenmagazin" liefert AfD-Werbeshow

ARD bewirbt AfD-Kandidat Guido Reil

So führt das Format „Mittendrin“ in den Essener Norden – und lässt sich dabei ausgerechnet von dem AfD-Kandidaten Guido Reil führen Von ihm sagt die Moderatorin zu Beginn des Beitrags, „er steht für den Wandel“. Wir erinnern uns: Guido Reil, früherer Steiger und Betriebsrat auf der Schachtanlage Prosper-Haniel in Bottrop, der von der SPD zur AfD wechselte, weil dort seiner Meinung nach besser an Geld und Karriere zu kommen war. Guido Reil, der 2019 und 2020 200 Bergleute, die mutig und mit Unterstützung der MLPD gegen ihre Entlassung kämpften, zuerst mit Bussen auf AfD-Kosten nach Brüssel karren ließ, wo er als Europaparlamentarier erklärte, er werde sich für die Kumpel einsetzen. Guido Reil, der danach nachweislich im Europaparlament nicht einen einzigen Antrag zugunsten der Kumpel einbrachte. Im Gegenteil erklärte er auf Protestkundgebungen der kämpfenden Bergleute, dass diese Dinosaurier und zum Aussterben verdammt seien. Guido Reil, der sich am 28. Januar 2020 vor dem Arbeitsgericht Gelsenkirchen anlässlich eines erfolgreichen Gerichtstermins dieser Kumpel mit seinem Videoteam aufstellte und versuchte, sich in deren Erfolg zu sonnen - obwohl er zu diesem Erfolg nicht ein Haar beigetragen hatte. (Mehr dazu hier.)



Diesen "Arbeiterführer" nahmen die Tagesthemen also "als Experten" mit in den Essener Norden, in dem er nach seinem nicht gerade glücklichen Wirken als EU-Parlamentarier wieder gelandet ist - mit. Bei den Interviews kommen dann auch Zustimmungen zu Reils rassistischen und migrantenfeindlichen Ausführungen. Was bei der AfD-Werbeshow, die dieses Format eindeutig darstellte, nicht zum Vorschein kam: Die Menschen in Essen-Karnap, Essen-Katernberg und in anderen Stadtteilen des Essener Nordens, sind nicht "alle für die AfD". Im Gegenteil: 2019 begleitete ein Arte-Kamerateam Reil bei einem Streifzug durch Essen-Karnap. Als dieser gerade dabei ist, zu erzählen, wie furchtbar alles geworden ist, fragte ihn ein vorbeikommender Anwohner, was denn Schlimmes passiert sei. Antwort: Reil: "Nichts". Im Folgenden überführte der Anwohner Reil seiner Lügen (mehr dazu hier).



Der komplette Gegensatz dazu ist jetzt der Bericht der Tagesthemen: Diese Form der Berichterstattung ist bewusst Werbung für die faschistische AfD und konkret ihren Kandidaten, der mit keinem einzigen kritischen Wort konfrontiert wird. Das war geradezu Hofberichterstattung – hiergegen haben das Internationalistische Bündnis und die MLPD in Essen sofort reagiert. Es gab heute Nachmittag eine Protestaktion in Essen. Schließlich ist dieser Beitrag der öffentlich-rechtlichen ARD nicht nur von den Steuerzahlern bezahlte Wahlwerbung für die AfD, sondern Essen-Karnap ist auch der Wahlkreis der Parteivorsitzenden der MLPD, Gabi Fechtner, die hier seit Jahren engagiert Kleinarbeit macht, eng mit den Menschen im Stadtteil verbunden ist, und ein ganz anderes Essen-Karnap erlebt, als der aus Brüssel zurückgekommene AfD-Reil. Ein Schuft, wer bei dem ARD-Werbefilmchen mit Reil Böses denkt.

Subjektivismus als Grundlage der Meinungsmanipulation

Die Methode ist einfach: Man nehme willkürlich Personen, die genau das von sich geben, was zum Beispiel Friedrich Merz für seinen heute gescheiterten Antrag für ein "Zustrombegrenzungsgesetz" brauchen würde. Die MLPD führt an solchen manipulativen Methoden im vierten Band des Buches „Die Krise der bürgerlichen Ideologie“ eine grundsätzliche Kritik: „Der Subjektivismus ist ein Hauptmerkmal der klassischen bürgerlichen Soziologie. Er verabsolutiert das Denken und Handeln Einzelner, schätzt die objektive Realität gering und ignoriert ihre Gesetzmäßigkeiten.“ (S. 89)



So wie der Eintritt in die MLPD jetzt die richtige persönliche Entscheidung ist, ist es die gesellschaftlich richtige Entscheidung, die faschistische AfD und alle anderen faschistischen Organisationen mitsamt ihrer Propaganda zu verbieten – anstatt sie, wie die ARD, zu verbreiten.

Wer AfD wählt, wählt Faschismus!

Wer CDU, BSW und FDP wählt, der stärkt die faschistische AfD!

Wer den Faschismus der AfD bekämpfen will, muss die MLPD unterstützen!

Make Socialism great again!