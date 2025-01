Rodungsalarm! Heute ist Tag X

Wegen der um 14 Uhr stattfindenden antifaschistischen Demonstration wird die MLPD ihre Wahlkampfauftaktkundgebung in Essen vorziehen. Die Kundgebung an der Porschekanzel wird so rechtzeitig beendet, dass sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der antifaschistischen Demonstration (Startpunkt "Grüne Mitte") beteiligen können.

Um 10 Uhr beginnt das WarmUp, um 11 Uhr die Hauptkundgebung. Um 13 Uhr startet eine "Zubringer"-Demo zum antifaschistischen Protest.

Die für 12 Uhr angesetzte Auftaktdemo entfällt.