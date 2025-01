Die Eigentümer des Medizinunternehmens Compugroup Medical spendeten 180.020 Euro an die CDU. Ralph Dommermuth, Eigentümer von 1&1 Internet, GMX und www.web.de, spendete 100.000 Euro an die CDU und 50.000 Euro an die FDP. Eric Demuth, Händler der Kryptowährung „Bitpanda“ verteilte gleich 1,75 Millionen Euro Spenden an CDU, CSU, SPD und FDP. Seit dem Bruch der Ampel-Koalition erhielten CDU / CSU und FDP zusammen den größten Batzen, fast 10 Millionen Euro.



Diese Geldflut unterstreicht die reaktionären politischen Ziele der Monopole und vieler Kapitalisten. Die größte Einzelspende mit 1,5 Millionen Euro ging vom Unternehmer Winfried Stöcker an die faschistische AfD. Laut Wirtschaftswoche ist er der „Unternehmer mit dem Hakenkreuz“. Es ist eine Schande, dass die Finanzierung von Faschisten trotz Potsdamer Abkommen nicht unterbunden wird!



Die Spendenkampagne der MLPD zur Finanzierung des Wahlkampfs zielt ganz bewusst auch auf die Stärkung der antifaschistischen Bewegung. Sie hat Fahrt aufgenommen und wird das erst recht in der „heißen Phase“ des Bundestagswahlkampfs tun. Bei verschiedenen Wahlkämpfertreffen der Internationalistischen Liste / MLPD war die Spendenkampagne der MLPD schon ein wichtiges Thema. Beim ersten Treffen in Recklinghausen spendeten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fast 50 Euro, in Oberhausen 23,50 Euro. Das muss überall Schule machen. Gute Initiativen sind zum Beispiel selbstgemachtes Essen für solche Treffen, Kaffee und Tee gegen Spende am Infostand oder ein Wahltoto bei den Wahlpartys am 23. Februar.

Bei der MLPD spenden die normalen Leute: Arbeiter, Angestellte, Jugendliche, Rentnerinnen und Rentner. Da zählt jeder Cent. Spenden zur Finanzierung des Bundestagswahlkampfs nimmt jeder Orts- oder Kreisverband der MLPD entgegen.

Das geht auch per Paypal oder über das Spendenkonto der MLPD bei der GLS-Gemeinschaftsbank: IBAN DE76 4306 0967 4053 3530 00; Stichwort „Spendenkampagne“.