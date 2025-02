Streik in Chemieindustrie für 10 Prozent mehr Lohn

Am Montag begann in Finnland ein 6-Tage-Streik von rund 13.000 Arbeiter in der Chemie- und Technologieindustrie. Es geht um höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen und betrifft rund 50 Unternehmen. Die Mitglieder der Industriegewerkschaft werden durch Sympathiestreiks der Central Organisation of Finnish Trade Unions, der Service Union United, der Elektroarbeitergewerkschaft und der Baugewerkschaft unterstützt. Die Beschäftigten fordern eine 10-prozentige Gehaltserhöhung als Teil einer Vereinbarung und haben zwei weitere Streiks im Februar geplant. Gestreikt werden soll vom 3. bis 8. Februar und 10. bis 14. Februar.