Zweitgrößtes Lithiumvorkommen Europas von russischen Truppen erobert

Zwischenimperialistische Kriege werden um die Neuaufteilung der Welt geführt. In der Ukraine hat Russland nun eines der größten europäischen Lithium-Vorkommen erobert. Wie im Kapitalismus nicht unüblich, verhält sich der Wohlstand der allgemeinen Bevölkerung zum Reichtum des Landes an Bodenschätzen in einem umgekehrt proportionalen Verhältnis, und das war schon lange vor dem Krieg so. Die ukrainische Bevölkerung ist bitterarm auch deshalb, weil die Rohstoffe des Landes seit den 1990ern von ausländischen Monopolen geplündert werden.

Das ukrainische Lithium geht von australischem in russischen Besitz über

Bereits am 16. Dezember begannen die russischen Truppen mit der Eroberung der ukrainischen Stadt Schewtschenko im Oblast Donezk, die am Neujahrsabend endgültig fiel. Damit hat das neuimperialistische Russland – das übrigens nur über geringe Lithium-Vorkommen im eigenen Land verfügt – die Kontrolle über das vermutlich größte der bisher sondierten drei Lithiumvorkommen in der Ukraine, in denen insgesamt 500.000 Tonnen des für die Batterieherstellung unerlässlichen Rohstoffs lagern sollen. Und die zweite dieser Fundstätten: Kruta Balka in dem Oblast Saporischschja ist schon seit 2022 unter russischer Besatzung. Das sind Ressourcen, auf die die bei der Elektrifizierung insgesamt ins Hintertreffen geratenen Monopole der EU nicht verzichten können.

Zuletzt gehörten diese Vorkommen übrigens der australischen Firma „European Lithium“ mit Europazentrale im österreichischen Kärnten. Zwischenzeitlich gab das russische Verteidigungsministerium bekannt, dass die Rohstoffe künftig unter die Verfügung der Volksrepublik Donezk und damit faktisch der Russischen Föderation fallen.

Gewaltiger Rohstoffreichtum

In der Umgebung von Schewtschenko gibt es übrigens nicht nur Lithium, sondern auch diverse seltene Erden, die für die Herstellung moderner Elektronik verwendet werden. Der Großteil der Kohleminen der Ukraine befindet sich in den Oblasten Donezk und Lugansk, und damit ebenfalls unter russischer Kontrolle. Das Gesamtvolumen der Steinkohlereserven der Ukraine wird auf 34 Milliarden Tonnen geschätzt. Dazu kommen eine Billion Kubikmeter Erdgas (die zweitgrößten Vorkommen in Europa) und diverse Ölvorkommen. Die Ukraine hat außerdem die Europaweit größten Vorkommen an Uranerz, Manganerz (12 Prozent der Weltreserven) und Eisenerz.

Nicht nur das: Ein Viertel der gesamten Schwarzerdenflächen des Planeten liegen in der Ukraine, die damit auch eine der fruchtbarsten Regionen der Welt ist. In der Produktion von Sonnenblumen(öl), Mais, Kartoffeln, Honig und Weizen ist die Ukraine auf dem globalen Platz 1. Um all diesen Reichtum geht es den westlichen wie den östlichen Imperialisten in erster Linie.