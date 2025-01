1. Februar

Ablauf des Wahlkampfauftakts der MLPD geändert

Wegen der um 14 Uhr stattfindenden antifaschistischen Demonstration wird die MLPD ihre Wahlkampfauftaktkundgebung in Essen vorziehen. Die Kundgebung an der Porschekanzel wird so rechtzeitig beendet, dass sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der antifaschistischen Demonstration (Startpunkt "Grüne Mitte") beteiligen können.