Wallonien + Brüssel: 30.000 Lehrer protestieren gegen Kürzungen

30.000 Lehrerinnen und Lehrer im französischsprachigen Wallonien und in Brüssel streikten am 27. und 28. Januar gegen die Pläne der Provinzregierung, massive Kürzungen im Bildungssystem vorzunehmen. Am ersten Tag demonstrierten die Lehrer in Brüssel und es flogen auch eine paar Eier gegen Gebäude. Am zweiten Tag wurde lokal vor den Schulen protestiert und demonstriert. Die Kürzungen betreffen vor allem die Lehrkräfte und Schüler an Berufsschulen. Sie bedeuten Gehaltskürzungen, Zeitverträge statt Festanstellungen, Stellenabbau und Verschlechterung der sowieso schon schlechten Ausstattung der Schulen.