Info-Stand der MLPD Aschaffenburg

Was tun gegen den rassistischen Missbrauch des Attentats?

Am Samstag führte die MLPD Aschaffenburg in der Innenstadt einen Info-Stand durch, mit dem an die Opfer des schrecklichen Attentats gedacht wurde. Wir prangerten zugleich den Missbrauch dieses Attentats vor allem durch die Faschisten, aber auch von Scholz, Merz und Söder für ihre Hetze gegen Flüchtlinge an.

Von ba