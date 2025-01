Witten: Spannende Gesprächsrunde: „Make Socialism great again!“

Mehrere Teilnehmer betonten mit Stolz, die Wahlteilnahme bundesweit erkämpft zu haben, gegen alle Wahlbehinderungen der Bundeswahlleiterin, was einem Angriff auf die Parteieigenschaft der MLPD in der Dimension des KPD-Verbotes von 1956 vergleichbar wäre. Wir machen die Erfahrung, dass immer mehr Menschen richtig unzufrieden mit dem ganzen Krisenchaos sind und nach Antworten suchen! Das Alltagsleben der Masse der Menschen wird ernsthaft mehr infrage gestellt. Dazu kommen noch die Gefahren wie die eines Dritten Weltkriegs, der massiv vorbereitet wird, die begonnene globale Umweltkatastrophe, die weltweite faschistische Gefahr. Das bringt das Leben der Masse der Menschen mehr aus den Fugen! Doch die sozialistische Alternative drängt sich nicht automatisch auf!



In der lebendigen Diskussion wurde betont, dass die MLPD klare Positionen zu den grundlegenden Problemen und Fragen der Leute hat und dies im Wahlkampf deutlich macht. Wir machen aber auch deutlich, dass kein Problem im Rahmen des Kapitalismus wirklich gelöst werden kann. Mit der Losung „Make Socialism great again“ tragen wir bewusst die Diskussion zur Perspektive des echten Sozialismus unter die Leute.



Der moderne Faschismus à la Trump und AfD bedient sich bewusst dieser Demagogie. Im Kampf gegen die faschistische Gefahr gilt es, breit über Parteigrenzen hinweg zusammenzuarbeiten. Ein Teilnehmer berichtete über hautnahe Erfahrungen mit den brutalen Gewalttätigkeiten der Weidel-Begleittruppe in Riesa. So etwas hatte er noch nie in seinem Leben erlebt. Teilnehmer berichten viel Zustimmung zur Wirkung der Plakate der MLPD – obwohl sie ja erst knapp zwei Wochen hängen.



Der Direktkandidat Achim Czylwick regte in seinen Beiträgen insbesondere an, dass im Wahlkampf das persönliche Gespräch mit den Menschen im Zentrum steht und zur Förderung des selbständigen Denkens anregen muss. Dazu auch unsere vielfältige tiefgehende Literatur zu den unterschiedlichsten Themen mitzuverkaufen. Wer eine wirkliche Perspektive im Sozialismus will, braucht Klarheit. Die (hoffentlich noch mehr) Wahlkampf-Videos der MLPD auf YouTube breit bewerben – da kann auch jeder liken und seine Meinung anbringen.