Alice Weidel auf Kriegskurs

Alice Weidel sagt bei berlindirekt am 12.1.2025 wörtlich: „Es wurde viel zu wenig gemacht. ... Man muss erst den Bedarf ausrechnen, und dann können wir weiterreden. Ich kann Ihnen sagen, aufgrund des Investitionsstaus ... über die letzten 20, 30 Jahre ..., dass die Jahresausgaben relativ gesehen zum Bruttoinlandsprodukt sogar möglicherweise höher als 5 Prozent sein können."

Das heißt, sie will nicht nur aufrüsten, sondern auch eine angeblich versäumte Rüstung der letzten 30 Jahre nachholen. Natürlich nur, um die Bundeswehr wieder „verteidigungsfähig“ zu machen. Aber 5 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt wären 215 Milliarden Euro oder 45 Prozent vom Bundeshaushalt! Da geht es nicht um Verteidigung.

Russland gibt z.B. aktuell 5,9 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt für Rüstung aus. Und da kann man sich anschauen, was für eine „Verteidigung“ mit dieser Prozentzahl herauskommt. Hunderttausende Soldaten im aktiven Kampfeinsatz, zehntausende Tote, ständiger Nachschub an Panzern, Raketen, Munition usw. Und Russland hat ein viel niedrigeres Bruttoinlandsprodukt als Deutschland.

AfD-Wähler werfen ihren Kritikern ja gerne an den Kopf, dass sie mal aufwachen sollen. Dabei gilt das jetzt für alle, die die AfD z.B. bei den Landtagswahlen in Ostdeutschland als angebliche Friedenspartei gewählt haben. Die AfD will die irrsinnige Rüstung noch weiter steigern. Wer AfD wählt, wählt Krieg! AfD bedeutet: Aufrüstung für Deutschland!