Athen: Studenten fordern Aufklärung

Am Donnerstag verließen tausende Schüler in Houston (Texas) ihre Schulen und demonstrierten gegen Trumps Abschiebepolitik gegenüber Einwanderern. Mehrere tausend Schülerinnen und Schüler am Sam Houston Math, Science and Technology Center schwenkten Fahnen und riefen "No borders, no hate, just people". Sie forderten, dass die von Trump per Erlass am 21. Januar massiv ausgeweiteten Befugnisse für die Einwanderungsbehörde ICE wieder aufgehoben werden. Viele der demonstrierenden Schüler haben einen Migrationshintergrund. Trump hatte die Vorschrift, dass das ICE nicht an "sensiblen Orten" wie Bushaltestellen oder an Schulen ihre Razzien durchführt, aufgehoben. In Los Angeles gingen am Donnerstag den vierten Tag in Folge Schüler von mindestens sieben High Schools vor ihre Klassenzimmer und protestierten gegen Trumps Abschiebungen.