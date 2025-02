Beim „Klimastreiktag“ am 14. Februar Buch von Stefan Engel breit einsetzen!

Berechtigt kritisiert FFF, dass in den letzten Monaten in der öffentlichen Debatte die globale Umweltkatastrophe sehr wenig behandelt wird, während sie gnadenlos voranschreitet, wie an den Überschwemmungen in Spanien oder auch den riesigen Waldbränden in den USA zu sehen ist. Stattdessen bestimmen reaktionäre und faschistische Positionen gegen Geflüchtete den Diskurs in den Medien.



Dagegen fordert Fridays for Future: „Lasst uns auf die Straßen gehen, die Debatte zurückerobern und gemeinsam für eine lebenswerte Zukunft kämpfen.“ An diesem Kampf werden wir uns beteiligen!



Wer verhindern will, dass die begonnene globale Umweltkatastrophe voll ausreift, muss sich mit den umweltzerstörerischen Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus auseinandersetzen und Schlussfolgerungen für einen gesellschaftsverändernden Umweltkampf ziehen.



Daher schlagen wir vor, in dieser Debatte das Buch „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?“ von Stefan Engel breit einzusetzen. Dieser breite Einsatz ist auch wichtig, um der Unterdrückung dieses Buchs entgegenzutreten.



In diesem Gesamtband sind die beiden Bücher "Katastrophenalarm! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?" von 2014 und der Ergänzungsband "Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!" von 2023 enthalten. Diese sind beide auch noch jeweils als Einzelausgabe im Verlag Neuer Weg zu erhalten. Ebenfalls gibt es noch Werbeflyer und Plakate, die breit eingesetzt werden können.



Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur? (Gesamtband) Preis: 29 Euro



Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen! (Ergänzungsband) Preis: 14,50 Euro



Katastrophenalarm! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?

Preis: 17,50 Euro (ab drei Exemplaren: 15 Euro Stückpreis)

