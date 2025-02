Bundestagswahl 2025 - Bochum

Zweiter Polizeieinsatz gegen Wahlkampf der MLPD!

Am 4.2. kam es zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen in Bochum zu einem skandalösen Polizeieinsatz gegen einen Straßenumzug der MLPD mit Lautsprecherwerbung zur Bundestagswahl. Der Umzug wurde von der Polizei gestoppt und die Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer im Kommandoton am Weitergehen gehindert.

Rechtsanwalt Peter Klusmann