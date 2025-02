BP: "Um jeden Arbeitsplatz kämpfen!"

BP kündigte gestern an, die Ruhr Oel GmbH mit den beiden Raffinerien in Gelsenkirchen noch in diesem Jahr verkaufen zu wollen. Die 2.000 Mitarbeiter fühlen sich zu Recht von BP „verarscht". Die Mitarbeiter der vielen bei BP tätigen Fremdfirmen erfuhren davon überhaupt erst aus der Presse.

Dazu Lisa Gärtner, Direktkandidatin der MLPD in Gelsenkirchen zur Bundestagswahl: „Mit zaghaften Appellen, wie sie jetzt von Markus Töns von der SPD kommen, werden die Arbeitsplätze nicht zu retten sein. Gescheitert ist der Weg, als Stadt-Politik den Dienstleister für das BP-Management zu spielen und ihnen den Stiefel zu lecken. Es ist typisch kapitalistische Arroganz, wie BP mit den Arbeitern und der Stadt umgeht! Jetzt ist es an der Zeit, dass die Arbeiter ihre eigenen Forderungen aufstellen und dafür kämpfen: Keine Entlassungen und keine Verschlechterung bei den Löhnen!

BP hat in den letzten 20 Jahren im Schnitt 9 Milliarden Euro Profit pro Jahr gemacht, aber kein Konzept für eine wirkliche grüne Transformation. Auch das gehört in den Forderungskatalog. Die BP-Arbeiter können sich der Solidarität der MLPD sicher sein."

Lisa Gärtner verkauft regelmäßig die Rote Fahne zum Schichtwechsel am Tor bei BP und ist so regelmäßig mit den Kollegen im Gespräch. Jetzt ist die Zeit, sich auf harte Kämpfe einzustellen und darauf vorzubereiten. Wer auch immer die Raffinerien kaufen wird, tut dies aus Profitinteressen.