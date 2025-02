Entschlossener Kampf gegen das gefährliche Vordringen des Faschismus

Mit der Machtübernahme von Donald Trump in den USA werden weltweit faschistische Kräfte, Parteien und Regierungen befeuert. Umso gefährlicher, wenn aus Spitzen der Gewerkschaft in den USA wie der ILA (International Longshoremen’s Association, Hafenarbeitergewerkschaft der Ostküste und Großen Seen) Trump als Freund der Arbeiter und Hafenarbeiter tituliert wird. "Sie haben bewiesen, dass sie einer der besten Freunde der arbeitenden Männer und Frauen in den Vereinigten Staaten sind." So der Vorsitzende der ILA Harold Daggett.

Begründet wird dies damit, dass Donald Trump den Kampf der US-Hafenarbeiter "vor der Zerstörung durch automatisierte Terminals unterstützt." In Wirklichkeit setzt sich Trump für die Interessen der US-Reeder und Hafenkapitalisten und gegen den Einfluss insbesondere aus China ein. Wie wenig ihm und seiner Milliardärsclique die Hafenarbeiter am Herzen liegen, zeigt Elon Musk, der eine vollständige Automatisierung und damit Vernichtung von Arbeitsplätzen an vorderster Stelle vorantreibt. Die Hafenarbeiter sind für ihn nur "faul und verwöhnt". (Socialist Webside) Im Oktober 2024 hatten Zehntausende Hafenarbeiter an der Ost und Golfküste Amerikas für höhere Löhne und ein Schutzabkommen vor der Automatisierung im Hafen gestreikt. Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, der mit Trump aufs engste verbündet ist, hat im Oktober mit dem Einsatz der Nationalgabe gedroht, um den Streik mit Gewalt zu beenden. Das sind die Feinde der Hafenarbeiter, nicht ihre Freunde! ...

Hier gibt es die komplette Erklärung als pdf.