Es ist an der Zeit, für eine freie Zukunft zu kämpfen

Sie waren Teil des Widerstands in Til Temir, Kobanê, an der Tabqa-Linie und in anderen Gebieten in der Euphrat-Region. Können Sie uns eine Einschätzung der aktuellen Lage bei der Verteidigung geben?

Eylem Sarîn: Nach den Invasionsangriffen auf Minbij, Til Rifat und Shahba gab es eine gewisse Demoralisierung innerhalb unserer Kräfte. Die Situation entwickelte sich so schnell, dass es schwierig war, vorherzusagen, was als Nächstes passieren würde. Vor allem an den Fronten von Tişrîn und Qereqozak kam es zu negativen Erscheinungen wie Desorganisation, die zu hohen Verlusten und zum Verlust des Kontakts zu einigen unserer Einheiten führte. Mit Verstärkung und neuen Aufträgen konnten wir jedoch die Angriffe des Feindes erfolgreich abwehren und vorrücken. Die meisten der verlorenen Stellungen konnten zurückerobert werden. Der Rückzug der feindlichen Kräfte half uns, unsere moralische Überlegenheit wiederzuerlangen. Der Wechsel von der Verteidigung zur aktiven Offensive wirkte sich positiv auf die gesamte Einheit aus. Außerdem war das starke Engagement der Bevölkerung zweifellos die größte Motivation für die Streitkräfte.

In dieser Situation des Widerstands sollte unser Volk in erster Linie anerkennen, dass Tayyip Erdoğan und seine Banden, die Rojava täglich bedrohen, seit über einem Monat nicht in der Lage sind, auch nur einen einzigen Schritt an der Qereqozak-, Tişrîn- oder Dayr Hafir-Front vorzurücken. Es ist ihnen nicht gelungen, unseren Widerstand zu brechen.

Es gibt nur eine Straße, die zu diesen Widerstandsgebieten führt, und diese wird ständig von feindlichen Aufklärungsflugzeugen überwacht und angegriffen. Trotzdem hält der Widerstand unvermindert an. Dies hat bei den feindlichen Kräften zu dem geführt, was man als Tişrîn-Qereqozak-Syndrom bezeichnen kann.

Diese beiden Fronten spielen eine besonders wichtige Rolle bei der Verteidigung der Euphratregion und speziell von Kobanê. Wäre es dem Feind gelungen, die dortigen Verteidigungsstellungen zu durchbrechen, hätte er die Möglichkeit gehabt, Kobanê sowohl von der Ost- als auch von der Westfront aus zu bedrohen und einen Angriff vorzubereiten. Dank der erfolgreichen Verteidigung waren sie jedoch gezwungen, alternative Wege zu suchen.

Der Krieg geht weiter, insbesondere an der Tişrîn- und Qereqozak-Front. Was die Militärtechnik betrifft, so fällt der Einsatz neuer Fahrzeuge auf. Welche Fortschritte hat die QSD Ihrer Meinung nach in diesem Bereich gemacht?

Dilşêr Serhed: Das langjährige Embargo gegen Rojava war immer ein Hindernis für die Verbesserung unserer Militärtechnologie. Allerdings hat der QSD in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht, insbesondere beim Einsatz von Drohnen. Dies wurde sowohl mit Hubschraubern als auch mit Starrflügeldrohnen erreicht. Es ist wichtig zu erwähnen, dass all dies durch die Kreativität und die verfügbaren Ressourcen unserer revolutionären Armee geschaffen wurde.

Der Einsatz von Brusk-Drohnen mag manchen spät erscheinen, aber man muss die Embargosituation berücksichtigen. Während unsere Verbündeten anfangs Schwierigkeiten mit der Präzision und der Kontrolle beim Einsatz von Drohnen hatten, haben sie sich durch die praktischen Erfahrungen im Feld schnell verbessert. In kurzer Zeit haben Dutzende von Kämpfern, insbesondere mit Kamikaze-Drohnen, jahrelanges Know-how erworben. Soweit wir das beurteilen können, hat dies bei den gegnerischen Streitkräften Angst und Besorgnis ausgelöst.

Als wir anfingen, die einfachsten Luftangriffsmittel, die sie gegen uns einsetzten, ins Visier zu nehmen, konnten wir ihre Pläne durchkreuzen, von den logistischen Versorgungslinien bis hin zu den Bodenoffensiven. Das hat die Moral unserer Kämpfer gestärkt.

Die Tatsache, dass türkische UCAVs zwischen Rojava und den Guerillagebieten abgeschossen werden und der Feind immer noch keine Gegenmaßnahmen gegen unsere Methoden hat, beweist, dass unsere Netzwerke und unsere organisatorische Qualität heute weit über dem Stand der Vergangenheit liegen. Natürlich gibt es noch technische Aspekte, die wir weiterentwickeln müssen.

In dieser Hinsicht haben wir ein System eingerichtet, in dem wir Neues lernen und Erfahrungen aus der Vergangenheit sammeln. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Leute in Zukunft in der Lage sein werden, neue Techniken und Taktiken auf allen Schlachtfeldern anzuwenden.

Wie sehen Sie die Zukunft des Widerstands im Hinblick auf seine militärischen Erfolge, und was ist Ihre Botschaft an die Menschen in Nord- und Ostsyrien?

Eylem Sarîn: Militärische Erfolge werden bedeutsam, wenn sie mit politischen Erfolgen verbunden sind. In dieser Hinsicht unternimmt unsere Revolution große Anstrengungen in allen Bereichen. Wir als Kämpfer, die Aufgaben bei der Verteidigung unserer Revolution übernommen haben, müssen viel mehr Verantwortung bei der Ausweitung und Entwicklung ihrer Errungenschaften übernehmen.

Je mehr wir unsere Verantwortung auf dem Schlachtfeld wahrnehmen, desto stärker wird unsere Revolution werden. In der gegenwärtigen Phase des Widerstands werden wir Zeugen, wie neue Epen geschrieben werden. Unser Volk kennt viele dieser Geschichten noch nicht. Die Entwicklungen schreiten so schnell voran, dass es fraglich ist, was jetzt erzählt werden kann und was für später bleibt. Wichtig ist jedoch, dass die Erfahrungen, die wir in dieser Phase sammeln, bewahrt werden und dass in Zukunft weitere hinzukommen werden.

Es gibt keinen Grund, sich in diesem Moment am Sieg zu berauschen. Der Boden, auf dem wir stehen, ist das Land der Revolution, und in diesen Gebieten, die wir mit unserem Leben verteidigen, mussten wir vor vielen Jahren Opfer bringen und den Preis für ihre Verteidigung zahlen. Der Krieg wird heute noch aus denselben Gründen geführt wie damals.

Was ist Ihre Botschaft an die Völker der Region und der Welt von den Fronten, die die Revolution von Rojava verteidigen?

Dilşêr Serhed: Der Krieg geht weiter, und er wird sich wahrscheinlich noch ausweiten. Alle Ereignisse im Nahen Osten und in verschiedenen Regionen der Welt bereiten immer noch den Boden für einen dritten Weltkrieg vor. Diese Ereignisse spielen sich vor den Augen der Völker der Welt ab.

Jeder kann sehen, dass der faschistische türkische Kolonialstaat, der Rojava unter dem Banner des Hasses gegen die Kurden angreift, mit dschihadistischen, alawitenfeindlichen und frauenmordenden Banden zusammenarbeitet. Diejenigen, die noch nicht verstanden haben, dass unser Kampf gerecht ist, sollten die Umarmung zwischen Hakan Fidan und Golani und dann zwischen Hakan Fidan und Barzani genau beobachten. Sie sollten daraus ihre Lehren ziehen und sehen, wer für was kämpft. Unsere Völker werden in ihren eigenen Ländern nur dann frei atmen können, wenn sie die Revolution von Rojava verstehen und verteidigen.

Unser Krieg richtet sich nicht nur gegen den türkischen Staat und seine Banden, die unsere Ländereien besetzen, sondern auch gegen die armen Millionen in der Türkei, die hungrig zu Bett gehen, die massakrierten Kolber in Rojhilat, die Millionen zum Hungertod Verurteilten in Bashûrê-Kurdistan, die ermordeten und verschwundenen Alawiten in Latakia und die Frauen, die in vielen Teilen der Region ignoriert, ermordet und sexuell missbraucht werden. Das dürfen wir nicht vergessen. In dem Maße, wie unsere Revolution wächst, wird die koloniale, faschistische und besetzende Ordnung zerstört werden.

Unser Aufruf an die Völker des Nahen Ostens und der Welt lautet wie folgt: So wie die Entwicklungen des Widerstands in Kobanê euch nicht davon abhalten sollten, ganz Rojava zu umarmen, ist es heute entscheidend, auf die Straße zu gehen und alle legalen oder illegalen Mittel und Aktionsformen zu nutzen. Wir stehen vor der Notwendigkeit, die Liquidierungs- und Völkermordattacken gegen Rojava auf die globale Agenda zu setzen.

Eylem Sarîn: Die ISIS-Banden wollen nicht nur unsere Frauenrevolution in Rojava im Keim ersticken, sie bereiten sich darauf vor, ein politisch islamistisches, faschistisches und frauenfeindliches System zu errichten. Unser Widerstand in Tişrîn und Qereqozak durchkreuzt alle diese reaktionären Pläne. Die von den Völkern Rojavas gegründeten Selbstverteidigungseinheiten und die Unterstützung der revolutionären Kämpfer sind in die Geschichte der Revolution eingegangen. Die Mahnwachen an der Grenze von Bakurê-Kurdistan und die Märsche zur Grenzlinie sind zu Symbolen für die ideologische Einheit unseres Volkes geworden.

In solchen Zeiten zeigt sich auch ein starker Wille. Wir brauchen mehr davon. Unser Aufruf geht im Wesentlichen in diese Richtung. Alle Völker des Nahen Ostens und der Welt müssen sich entsprechend dieser Realität positionieren. Die Dringlichkeit der Entwicklungen sollte überall thematisiert werden, und jeder sollte sich bemühen, die Praxis des Kampfes zu intensivieren. Der Sieg kann nicht ohne große Kämpfe erreicht werden. Es ist an der Zeit, dass alle, die sich als Patrioten, Revolutionäre und Demokraten bezeichnen, für eine freie Zukunft kämpfen.