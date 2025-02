Es ist an der Zeit, für eine freie Zukunft zu kämpfen

Sie waren Teil des Widerstands in Til Temir, Kobanê, an der Tabqa-Linie und in anderen Gebieten in der Euphrat-Region. Können Sie uns eine Einschätzung der aktuellen Lage bei der Verteidigung geben?

Eylem Sarîn: Nach den Invasionsangriffen auf Minbij, Til Rifat und Shahba gab es eine gewisse Demoralisierung innerhalb unserer Kräfte. Die Situation entwickelte sich so schnell, dass es schwierig war, vorherzusagen, was als Nächstes passieren würde. Vor allem an den Fronten von Tişrîn und Qereqozak kam es zu negativen Erscheinungen wie Desorganisation, die zu hohen Verlusten und zum Verlust des Kontakts zu einigen unserer Einheiten führte. Mit Verstärkung und neuen Aufträgen konnten wir jedoch die Angriffe des Feindes erfolgreich abwehren und vorrücken. Die meisten der verlorenen Stellungen konnten zurückerobert werden. Der Rückzug der feindlichen Kräfte half uns, unsere moralische Überlegenheit wiederzuerlangen. Der Wechsel von der Verteidigung zur aktiven Offensive wirkte sich positiv auf die gesamte Einheit aus. Außerdem war das starke Engagement der Bevölkerung zweifellos die größte Motivation für die Streitkräfte.

In dieser Situation des Widerstands sollte unser Volk in erster Linie anerkennen, dass Tayyip Erdoğan und seine Banden, die Rojava täglich bedrohen, seit über einem Monat nicht in der Lage sind, auch nur einen einzigen Schritt an der Qereqozak-, Tişrîn- oder Dayr Hafir-Front vorzurücken. Es ist ihnen nicht gelungen, unseren Widerstand zu brechen.

Es gibt nur eine Straße, die zu diesen Widerstandsgebieten führt, und diese wird ständig von feindlichen Aufklärungsflugzeugen überwacht und angegriffen. Trotzdem hält der Widerstand unvermindert an. Dies hat bei den feindlichen Kräften zu dem geführt, was man als Tişrîn-Qereqozak-Syndrom bezeichnen kann. ...

