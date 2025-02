Zigtausende gehen auf die Straße. Hat „Donald Merz“ wirklich gedacht, die Bevölkerung jubelt ihm unkritisch zu? Die Sorge geht um in Deutschland – zu Recht! In den USA sehen wir, dass Trump einen Faschismus einleitet, mit gnadenloser Hatz gegen Migranten, Rückabwickeln jeder Umweltmaßnahme und letztlich Kriegsvorbereitung. Was vertritt die AfD? Genau das.

Und genau das lehnt der größte Teil der Bevölkerung ab! Wir sind Jung und Alt. Wir sind Demokraten und wollen keinen Faschismus. Wir akzeptieren die Aufwertung von Faschisten nicht! Seit wann hilft die Massenabschiebung von ca. 20 Prozent der Bevölkerung gegen Entlassungen, Armut, Inflation, Umweltverbrechen und Insolvenzen usw.?

Es ist Zeit für eine Bottroper Protestaktion: Kommt am 10. Februar um 17.30 Uhr in die Bottroper City. Wir treffen uns gegenüber C&A, vor der Cyriakuskirche. Die Montagsaktion ist die soziale Bewegung seit 2004, sie stellt das offene Mikrofon zur Verfügung – demokratisch und antifaschistisch geschützt.

Es ist Zeit, dass jede und jeder aktiv wird: Bringt Schilder, Transparente, Fahnen mit! Jede und jeder bringt noch jemanden mit. Verbreitet diesen Aufruf in den sozialen Netzen, besonders unter Migranten! Jetzt ist Zeit, Vorbehalte abzulegen. Zusammen sind wir stärker!