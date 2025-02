CDU/ CSU und AfD jeweils plus ein Prozent. Direkt heißt es, eine Bestätigung für den unsäglichen Kurs von Friedrich Merz, mit der AfD für eine faschistoide Migrationspolitik zu stimmen. Man denkt sich: Wie kann das sein, bei den Massenprotesten? Ich kann mir schon vorstellen, wie sich mancher vor dem Fernseher aufregt über die Wähler, über die Menschen im allgemeinen.

Ich will es genauer wissen. Ich finde auf welt.de eine Umfrage vom 5. Februar, die sagt „die SPD legt deutlich zu". Umfragen vom 7. Februar schließlich sagen: „Umfragewerte von CDU und Merz fallen". Innerhalb von drei Tagen völlig gegensätzliche Aussagen. Jede Seite kann sich hier einfach die passende Umfrage als Bestätigung für seine Politik heraussuchen.

Längst sind die Umfragen Teil der Manipulation der öffentlichen Meinung. Zur letzten Bundestagswahl 2021 gab es in den letzten sieben Wochen vor der Wahl im Schnitt jeden Tag die Ergebnisse einer neuen Umfrage. Alle melden den Anspruch höchster Seriosität an. Aber allein schon die Fragestellungen sind meinungsbildend. So wird z.B. endlos über die Probleme mit der Migration berichtet, dann mit Vorliebe nach dem Thema Migration in den Umfragen gefragt und dann festgestellt, dass es bei den Wählern das wichtigste Thema ist.

Nicht so offensichtlich ist der manipulierende Charakter der sogenannten Sonntagsfrage. Also die Frage, welche Partei man wählt. Gestärkt wird damit vor allem eine kleinbürgerlich-parlamentarische Denkweise. Denn aus den Umfragen ergibt sich immer das Spiel mit Modellen, wer könnte mit wem koalieren, wen sollte man daher aus taktischen Gründen wählen. Wen muss man wählen, wenn einem vor allem wichtig ist diesen oder jenen zu verhindern usw. Aus Überzeugung wählen bleibt dabei völlig auf der Strecke. Und das ist gewollt.

Statt also im Meer der Umfragen unterzugehen, wegen der hohen Wellen den Horizont nicht mehr zu sehen – diesmal strategisch und aus Überzeugung wählen. Am 23. Februar Internationalistische Liste/ MLPD!